Рианчо — о травме Мозеса: думаю, его отсутствие в составе будет заметно
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«Каждый хороший игрок — большая потеря для команды. Думаю, его отсутствие в составе будет заметно. Что касается того, как травма Мозеса повлияет на чемпионскую гонку, то ещё рано говорить об этом», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».
Игрок получил травму в первом тайме и покинул поле на носилках в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом». Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я).
8 августа сообщалось, что Мозес перенесёт операцию и пропустит около полугода.
Ранее Каррера назвал травму Мозеса серьёзной потерей для «Спартака».