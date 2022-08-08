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Рианчо — о травме Мозеса: думаю, его отсутствие в составе будет заметно

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на информацию о травме полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.
Рианчо — о травме Мозеса: думаю, его отсутствие в составе будет заметно
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Каждый хороший игрок — большая потеря для команды. Думаю, его отсутствие в составе будет заметно. Что касается того, как травма Мозеса повлияет на чемпионскую гонку, то ещё рано говорить об этом», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Игрок получил травму в первом тайме и покинул поле на носилках в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом». Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я).

8 августа сообщалось, что Мозес перенесёт операцию и пропустит около полугода.

Ранее Каррера назвал травму Мозеса серьёзной потерей для «Спартака».

 

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