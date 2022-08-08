Мурад Мусаев объяснил, почему решил покинуть Россию

Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, ныне возглавляющий азербайджанский «Сабах», рассказал о причинах отъезда из России.

«Честно, я хотел уехать из России — очень много нефутбольного шума вокруг, в меньшей степени аналитики и разбора игры. Я понимаю: согласившись на предложение от «Сабаха», я сделал правильный шаг», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Специалист возглавлял «Краснодар» с 2018 года. Под его руководством команда смогла в сезоне-2018/19 завоевать бронзовые медали чемпионата России. Кроме того, ему удавалось пробиться вместе с «быками» в групповой этап Лиги чемпионов и дойти до 1/8 финала Лиги Европы. 3 апреля 2021 года тренер покинул клуб после поражения от «Ахмата» со счётом 0:5.

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