военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мурад Мусаев объяснил, почему решил покинуть Россию

Короткая ссылка
Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, ныне возглавляющий азербайджанский «Сабах», рассказал о причинах отъезда из России.

«Честно, я хотел уехать из России — очень много нефутбольного шума вокруг, в меньшей степени аналитики и разбора игры. Я понимаю: согласившись на предложение от «Сабаха», я сделал правильный шаг», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Специалист возглавлял «Краснодар» с 2018 года. Под его руководством команда смогла в сезоне-2018/19 завоевать бронзовые медали чемпионата России. Кроме того, ему удавалось пробиться вместе с «быками» в групповой этап Лиги чемпионов и дойти до 1/8 финала Лиги Европы. 3 апреля 2021 года тренер покинул клуб после поражения от «Ахмата» со счётом 0:5.

Ранее Юрий Газинский подтвердил, что поддерживает форму с «Краснодаром-2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить