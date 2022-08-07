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Бывший тренер «Торпедо» Колыванов считает, что в команде нет игроков уровня РПЛ

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Экс-тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов заявил об отсутствии в команде игроков уровня Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бывший тренер «Торпедо» Колыванов считает, что в команде нет игроков уровня РПЛ
  • РИА Новости

«У «Торпедо» в обойме нет футболистов, которые соответствуют требованиям РПЛ. Три или четыре позиции надо усилить, это однозначно. Без хороших игроков в чемпионате России делать нечего», — цитирует Колыванова Metaratings.

7 августа «Химки» на своём поле одержали победу над «Торпедо» со счётом 3:1. В составе подмосковного клуба отличились Александр Руденко (15-я минута) и Александр Долгов (68-я и 72-я). У «Торпедо» мяч забил Алексей Померко (25-я).

Ранее полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов объяснил, за счёт чего «Химки» победили «Торпедо».

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