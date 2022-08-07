Тен Хаг объяснил, почему не включил Роналду в стартовый состав МЮ в матче с «Брайтоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду пока находится не в оптимальной физической кондиции.

«У Роналду была очень короткая предсезонная подготовка. Он начал заниматься только на прошлой неделе и провёл на поле всего 45 минут в товарищеском матче. Криштиану не на таком уровне физической подготовки, как остальная команда», — цитирует голландского специалиста Metro.

По его словам, португальский форвард должен быть в хорошей форме для помощи своей команде, поскольку футбол в АПЛ тяжёлый, интенсивный, с высоким прессингом.

«Криштиану усердно работает, чтобы подтянуть свою физическую форму. Не знаю, когда Роналду выйдет на поле. Это будет зависеть от того, насколько быстро он сможет прогрессировать», — сказал тен Хаг Metro.

«Манчестер» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу на своём поле принимает «Брайтон». Счёт после первого тайма 2:0 в пользу команды Грэма Поттера.

Ранее сообщалось, что тен Хаг настаивает на переходе Эрика де Йонга из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед».



