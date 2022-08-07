военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тен Хаг объяснил, почему не включил Роналду в стартовый состав МЮ в матче с «Брайтоном»

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду пока находится не в оптимальной физической кондиции.
Тен Хаг объяснил, почему не включил Роналду в стартовый состав МЮ в матче с «Брайтоном»
  • AP

«У Роналду была очень короткая предсезонная подготовка. Он начал заниматься только на прошлой неделе и провёл на поле всего 45 минут в товарищеском матче. Криштиану не на таком уровне физической подготовки, как остальная команда», — цитирует голландского специалиста Metro.

По его словам, португальский форвард должен быть в хорошей форме для помощи своей команде, поскольку футбол в АПЛ тяжёлый, интенсивный, с высоким прессингом.

«Криштиану усердно работает, чтобы подтянуть свою физическую форму. Не знаю, когда Роналду выйдет на поле. Это будет зависеть от того, насколько быстро он сможет прогрессировать», — сказал тен Хаг Metro.

«Манчестер» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу на своём поле принимает «Брайтон». Счёт после первого тайма 2:0 в пользу команды Грэма Поттера. 

Ранее сообщалось, что тен Хаг настаивает на переходе Эрика де Йонга из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить