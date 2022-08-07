Источник: тен Хаг настаивает на переходе де Йонга из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»
Об этом сообщает журналист Джеймс Робсон в Twitter.
Отмечается, что специалист пытается добиться трансфера тех, кто ему нужен, а не тех, кого проще подписать.
Де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году. В сезоне-2021/22 полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 47 матчах.
По информации СМИ, 25-летний игрок хочет выступать в Лиге чемпионов и ему не нравится перспектива выступлений в Лиге Европы, в которой примет участие МЮ.
Ранее де Йонг назвал возможный переход в МЮ шагом назад в своей карьере.