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Источник: тен Хаг настаивает на переходе де Йонга из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг настаивает на покупке нидерландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Об этом сообщает журналист Джеймс Робсон в Twitter.

Отмечается, что специалист пытается добиться трансфера тех, кто ему нужен, а не тех, кого проще подписать.

Де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году. В сезоне-2021/22 полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 47 матчах.

По информации СМИ, 25-летний игрок хочет выступать в Лиге чемпионов и ему не нравится перспектива выступлений в Лиге Европы, в которой примет участие МЮ.

Ранее де Йонг назвал возможный переход в МЮ шагом назад в своей карьере.

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