СЭ: ЦСКА может отказаться от трансфера Магальяна

Столичный ЦСКА может отказаться от трансфера защитника «Аякса» Лисандро Магальяна.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб не устраивают запросы 28-летнего футболиста по зарплате.

Отмечается, что аргентинец согласился на переезд в Россию.

Контракт защитника с «Аяксом» рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2021/22 Магальян играл за «Андерлехт» на правах аренды. Он провёл за клуб 31 матч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее в пресс-службе «Аякса» отреагировали на возможный переход Магальяна в ЦСКА.