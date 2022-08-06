военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Зобнин: «Спартак» должен продолжать работать и не думать о чемпионствах

Короткая ссылка
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о победе команды в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:0).
Зобнин: «Спартак» должен продолжать работать и не думать о чемпионствах
  • Gettyimages.ru

«Тяжёлый матч. Не знаю, как с картинки, но счёт 2:0 очень опасный. К сожалению, не забили больше. Были в игре, не расслаблялись, поэтому очень сильно устали. Считаю, что мы должны продолжать работать в этом же ключе и не думать о чемпионствах», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

Красно-белые впервые с весны 2021 года одержали три победы подряд в РПЛ. Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я).

Столичный клуб набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб не получал предложений по полузащитнику Виктору Мозесу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить