Зобнин: «Спартак» должен продолжать работать и не думать о чемпионствах

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о победе команды в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:0).

«Тяжёлый матч. Не знаю, как с картинки, но счёт 2:0 очень опасный. К сожалению, не забили больше. Были в игре, не расслаблялись, поэтому очень сильно устали. Считаю, что мы должны продолжать работать в этом же ключе и не думать о чемпионствах», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

Красно-белые впервые с весны 2021 года одержали три победы подряд в РПЛ. Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я).

Столичный клуб набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб не получал предложений по полузащитнику Виктору Мозесу.