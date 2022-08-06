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Мележиков: «Спартак» не получал предложений по Мозесу

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб не получал предложений по полузащитнику Виктору Мозесу.
Мележиков: «Спартак» не получал предложений по Мозесу
  • AP

«Слава Богу, нет, по Мозесу не приходят предложения. Его агент не трудоустраивает его в Италии», — цитирует Мележикова Sport24.

27 июля стало известно, что хавбек может покинуть «Спартак» по требованию супруги. Футбольный агент предлагал услуги своего клиента «Интеру» и «Торино». Прорабатываются также варианты с чемпионатом Англии. Пока переговоры ничем не завершились.

31-летний Мозес выступает за красно-белых с 2021 года. В 56 матчах во всех турнирах он забил девять мячей и сделал девять результативных передач. «Трансфермаркет» оценивает его стоимость в €3,5 млн.

Ранее сообщалось, что Мозес получил травму в матче четвёртого тура с «Уралом».

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