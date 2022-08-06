Мележиков: «Спартак» не получал предложений по Мозесу

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб не получал предложений по полузащитнику Виктору Мозесу.

«Слава Богу, нет, по Мозесу не приходят предложения. Его агент не трудоустраивает его в Италии», — цитирует Мележикова Sport24.

27 июля стало известно, что хавбек может покинуть «Спартак» по требованию супруги. Футбольный агент предлагал услуги своего клиента «Интеру» и «Торино». Прорабатываются также варианты с чемпионатом Англии. Пока переговоры ничем не завершились.

31-летний Мозес выступает за красно-белых с 2021 года. В 56 матчах во всех турнирах он забил девять мячей и сделал девять результативных передач. «Трансфермаркет» оценивает его стоимость в €3,5 млн.

Ранее сообщалось, что Мозес получил травму в матче четвёртого тура с «Уралом».