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Мележиков: мы не намерены критиковать арбитров в матчах с участием «Спартака»

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о работе арбитров на матчах с участием столичного клуба.
Мележиков: мы не намерены критиковать арбитров в матчах с участием «Спартака»
  • РИА Новости

«Мы просто планомерно двигаемся вместе с судейским комитетом по пониманию тех правил игры, которые у нас есть. Очень много нововведений. Понятно, что игроки, может быть, не в курсе этих нововведений. Поэтому на встрече нам подробно разъяснили дополнительно введённые критерии», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

По его словам, все правила игры регламентируются дополнительными критериями Международной федерации футбола (ФИФА) и Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы поняли со своей стороны сложность работы арбитров. Ни в коем случае не критикуем судей. Но хотим и будем в рамках конструктивного диалога получать те разъяснения, которые нам необходимы для понимания ситуации», — добавил он.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение Кирилла Левникова не показывать вторую жёлтую карточку форварду красно-белых Александру Соболеву (32-я минута). Также в ЭСК признали верным решение Левникова засчитать гол Романа Зобнина в ворота «Краснодара» (35-я минута) и не увидели ошибки в решении удалить с поля полузащитника «быков» Александра Черникова (37-я).

«Спартак» (десять очков) по итогам четырёх туров возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). На втором месте располагается столичный ЦСКА (десять). Догнать московские клубы может петербургский «Зенит» (семь), который сыграет 6 августа в Грозном с «Ахматом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» встретился с арбитрами РФС и обсудил трактовку спорных эпизодов.

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