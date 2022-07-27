Владимир Быстров: Левников помог «Спартаку» победить «Краснодар»
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«Определённая неожиданность есть, но она отменяется, учитывая то, что произошло удаление. Если наши судьи будут за такое удалять, то не знаю, что будет дальше в чемпионате. Арбитр убил интригу этого матча», — цитирует экс-футболиста «Спартака» «Советский спорт».
Быстров назвал Кирилла Левникова отличным рефери и выразил удивление его отказом воспользоваться помощью видеоарбитра (VAR) в эпизоде с удалением футболиста «Краснодара».
Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых.
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение Левникова не показывать вторую жёлтую карточку форварду красно-белых Александру Соболеву (32-я минута). Также в ЭСК признали верным решение Левникова засчитать гол Романа Зобнина в ворота «Краснодара» (35-я минута) и не увидели ошибки в решении удалить с поля полузащитника «быков» Александра Черникова (37-я).
Ранее сообщалось, что «Спартак» встретился с арбитрами РФС и обсудил трактовку спорных эпизодов.