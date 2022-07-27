Владимир Быстров: Левников помог «Спартаку» победить «Краснодар»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров прокомментировал крупную победу московского «Спартака» в матче второго тура чемпионата России над «Краснодаром».



«Определённая неожиданность есть, но она отменяется, учитывая то, что произошло удаление. Если наши судьи будут за такое удалять, то не знаю, что будет дальше в чемпионате. Арбитр убил интригу этого матча», — цитирует экс-футболиста «Спартака» «Советский спорт».

Быстров назвал Кирилла Левникова отличным рефери и выразил удивление его отказом воспользоваться помощью видеоарбитра (VAR) в эпизоде с удалением футболиста «Краснодара».

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение Левникова не показывать вторую жёлтую карточку форварду красно-белых Александру Соболеву (32-я минута). Также в ЭСК признали верным решение Левникова засчитать гол Романа Зобнина в ворота «Краснодара» (35-я минута) и не увидели ошибки в решении удалить с поля полузащитника «быков» Александра Черникова (37-я).

Ранее сообщалось, что «Спартак» встретился с арбитрами РФС и обсудил трактовку спорных эпизодов.