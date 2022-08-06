В академии «Рубина» рассказали об убившем отца из-за ставок экс-игроке казанцев Адаричеве

Тренер-селекционер футбольной академии «Рубина» Адхам Ахмедов высказался об арестованном за убийство отца Антоне Адаричеве.

«Антон был одним из первых, кто приехал из других городов. Очень техничный был парень, интеллектуальный, уравновешенный, играл на позиции атакующего полузащитника. Неплохо себя проявлял, но в итоге немного недотянул, когда был в дубле», — цитирует Ахмедова РИА Новости.

Тренер признался, что испытал шок, когда узнал о произошедшем.

«Теперь думаю, может, зря его взяли, оторвали в 12 лет от семьи. Сидел бы с мамой и папой дома, такого, может, не случилось бы. Безусловно, ставки — это проблема», — добавил Ахмедов.

21-летний футболист обвиняется в убийстве своего 62-летнего отца Валерия Адаричева — руководителя службы инновационного развития и прогрессивных технологий КамАЗа.

Адаричев признал вину частично. По его словам, деньги ему нужны были для ставок. Суд отправил Адаричева на два месяца в СИЗО.

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