В академии «Рубина» рассказали об убившем отца из-за ставок экс-игроке казанцев Адаричеве
- РИА Новости
«Антон был одним из первых, кто приехал из других городов. Очень техничный был парень, интеллектуальный, уравновешенный, играл на позиции атакующего полузащитника. Неплохо себя проявлял, но в итоге немного недотянул, когда был в дубле», — цитирует Ахмедова РИА Новости.
Тренер признался, что испытал шок, когда узнал о произошедшем.
«Теперь думаю, может, зря его взяли, оторвали в 12 лет от семьи. Сидел бы с мамой и папой дома, такого, может, не случилось бы. Безусловно, ставки — это проблема», — добавил Ахмедов.
21-летний футболист обвиняется в убийстве своего 62-летнего отца Валерия Адаричева — руководителя службы инновационного развития и прогрессивных технологий КамАЗа.
Адаричев признал вину частично. По его словам, деньги ему нужны были для ставок. Суд отправил Адаричева на два месяца в СИЗО.
Ранее чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла в ДТП во Владимире.