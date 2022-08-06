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В академии «Рубина» рассказали об убившем отца из-за ставок экс-игроке казанцев Адаричеве

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Тренер-селекционер футбольной академии «Рубина» Адхам Ахмедов высказался об арестованном за убийство отца Антоне Адаричеве.
В академии «Рубина» рассказали об убившем отца из-за ставок экс-игроке казанцев Адаричеве
  • РИА Новости

«Антон был одним из первых, кто приехал из других городов. Очень техничный был парень, интеллектуальный, уравновешенный, играл на позиции атакующего полузащитника. Неплохо себя проявлял, но в итоге немного недотянул, когда был в дубле», — цитирует Ахмедова РИА Новости.

Тренер признался, что испытал шок, когда узнал о произошедшем.

«Теперь думаю, может, зря его взяли, оторвали в 12 лет от семьи. Сидел бы с мамой и папой дома, такого, может, не случилось бы. Безусловно, ставки — это проблема», — добавил Ахмедов.

21-летний футболист обвиняется в убийстве своего 62-летнего отца Валерия Адаричева — руководителя службы инновационного развития и прогрессивных технологий КамАЗа.

Адаричев признал вину частично. По его словам, деньги ему нужны были для ставок. Суд отправил Адаричева на два месяца в СИЗО.

Ранее чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла в ДТП во Владимире.



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