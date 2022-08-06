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Экс-футболист «Рубина» убил отца из-за ставок на спорт

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Воспитанник казанского «Рубина» Антон Адаричев убил отца из-за ставок на спорт.
Экс-футболист «Рубина» убил отца из-за ставок на спорт
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Бизнес Online».

21-летний челнинец обвиняется в убийстве своего 62-летнего отца Валерия Адаричева — руководителя службы инновационного развития и прогрессивных технологий КамАЗа.

«Вину признаю частично. Почему частично? У меня не было цели убить отца. Я непреднамеренно совершал преступление», — сказал Адаричев в ходе судебного заседания. По его словам, деньги ему нужны были для ставок.

Суд отправил Адаричева на два месяца в СИЗО.

Ранее чемпионка Европы по ушу Степанова погибла в ДТП во Владимире.

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