Экс-футболист «Рубина» убил отца из-за ставок на спорт
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
21-летний челнинец обвиняется в убийстве своего 62-летнего отца Валерия Адаричева — руководителя службы инновационного развития и прогрессивных технологий КамАЗа.
«Вину признаю частично. Почему частично? У меня не было цели убить отца. Я непреднамеренно совершал преступление», — сказал Адаричев в ходе судебного заседания. По его словам, деньги ему нужны были для ставок.
Суд отправил Адаричева на два месяца в СИЗО.
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