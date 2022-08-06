Агент Карраскаля рассказал о настрое футболиста перед матчем ЦСКА — «Факел»

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес рассказал о настрое игрока армейцев перед матчем четвёртого тура с «Факелом».

«Перед матчем с «Факелом» Карраскаль находится в хорошей форме», — цитирует Родригеса «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что футболист настроен помочь столичному клубу одержать победу в матче с «Факелом». По словам агента, футболист сосредоточен на том, чтобы добавить ЦСКА больше результативных действий.

«Ведь он думает не столько о личных достижениях, сколько о команде», — заключил Родригес.

Армейцы арендовали колумбийца зимой у «Ривер Плейт» до конца сезона, затем клуб принял решение выкупить его контракт. Футболист провёл 14 игр в составе красно-синих, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

На старте сезона-2022/23 полузащитник в трёх играх забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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