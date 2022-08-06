Sport24: «Зенит» готов заплатить за защитника Салаи €8-10 млн

Центральный защитник «Фенербахче» и сборной Венгрии Аттилы Салаи может продолжить карьеру в «Зените».

«Зенит» по-прежнему ведёт переговоры с «Фенербахче» по поводу подписания защитника Салаи, сообщает Sport24.

Уточняется, что турецкий клуб хочет получить за футболиста минимум €12 млн.

24-летний игрок выступает за турецкую команду с 2021 года, он провёл за неё 65 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Соглашение Салаи с «Фенербахче» рассчитано до 2025 года.

Напомним, что футболист также попал в сферу интересов таких клубов, как «Аякс», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Торино».

Ранее агент Кругового отреагировал на слова Семака о нежелании отдавать игрока в аренду.