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Сидорова о телосложении: если быть совсем субтильной, шест можно в руках не удержать

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Серебряный призёр Олимпийских игр Анжелика Сидорова рассказала, какими физическими данными должен обладать прыгун с шестом.
Сидорова о телосложении: если быть совсем субтильной, шест можно в руках не удержать
  • Gettyimages.ru

«Вообще-то шест требует девочек покрепче. Если быть совсем субтильной, снаряд можно вообще в руках не удержать. Во время разбега идёт довольно приличное сопротивление, поэтому плечевой пояс должен быть развит очень сильно. Как и руки. Соответственно, все много работают со штангой, постоянно качают руки и спину. Лет пять назад я была ещё более худой, чем сейчас, и в какой-то момент мы с тренером поняли, что я физически просто не могу прыгать выше из-за того, что у меня слишком слабые руки. Я очень много над этим работала. Даже когда просто бегала на разминке, в руках постоянно были какие-то гантели», — рассказала Сидорова в интервью RT

Ранее Сидорова рассказала о страхе перед началом сезона.

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