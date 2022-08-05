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Сидорова объяснила, почему борется с чувством страха в начале года

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Серебряный призёр Олимпийских игр по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова рассказала о страхе перед началом сезона.
Сидорова объяснила, почему борется с чувством страха в начале года
  • Gettyimages.ru

«Я никогда не прыгаю на тренировках так высоко. Опять же, есть не только психологический, но и физиологический момент: на тренировке невозможно завести себя так, как заводишься в ходе крупных стартов. Я не могу взять те же шесты, которые использую во время турниров, потому что они жёстче, требуют совершенно другой отдачи: нужно бежать быстрее, прикладывать больше усилий. Именно поэтому тренировочные высоты совсем другие. Плюс — страх. Я каждый раз довольно долго борюсь с этим чувством в начале сезона, потому что переступить это ощущение, взять в руки более жёсткий шест психологически не так просто. Но приезжаю на соревнования, и этот же самый шест становится просто разминочным», — рассказала Сидорова в интервью RT.

Она также заявила, что страх появляется из-за опасения не справиться с жёстким шестом, который намного опаснее тренировочных.

«Начинаешь думать, что, если что-то хоть немного пойдёт не так, можно упасть, не «доехать» до ямы. От этих мыслей сильно зажимаешься. Поэтому на тренировках и нет смысла искусственно заставлять себя всё это делать. Ненужный риск», — добавила Сидорова.

Ранее Сидорова ответила на вопрос, мечтает ли она поставить мировой рекорд.

 

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