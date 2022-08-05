Романо: Алонсо близок к переходу в «Барселону»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может продолжить карьеру в «Барселоне».

Условия контракта были согласованы ещё месяц назад, сейчас сделка близится к завершению, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём Twitter-аккаунте. Отмечается, что главный тренер «Челси» одобрил трансфер после приобретения Кукарельи из «Брайтона».

Алонсо присоединился к английской команде в 2016 году и провёл 212 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 23 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выделила €52 млн на зарплату защитника Жерара Пике на предстоящий сезон и просит испанца пойти на понижение зарплаты, чтобы иметь возможность зарегистрировать пятерых новых игроков.