«Барселона» не может зарегистрировать пятерых футболистов
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Как сообщает ARA Esports, речь идёт о Роберте Левандовски, Жюле Кунде, Рафинье, Франке Кессье и об Андреасе Кристенсене.
Отмечается, что если защитник не согласится на понижение зарплаты, то каталонцы могут задействовать «четвёртый экономический рычаг», который предполагает продажу большего количества телеправ и активный выход компании Barça Studios на фондовый рынок.
В летнее трансферное окно польский форвард перешёл в «Барселону» из «Баварии».
33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отказывается покидать клуб, пока не будет решён вопрос с долгом по зарплате.