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«Барселона» не может зарегистрировать пятерых футболистов

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«Барселона» выделила €52 млн на зарплату защитника Жерара Пике на предстоящий сезон и просит испанца пойти на понижение зарплаты, чтобы иметь возможность зарегистрировать пятерых новых игроков.
«Барселона» не может зарегистрировать пятерых футболистов
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ARA Esports, речь идёт о Роберте Левандовски, Жюле Кунде, Рафинье, Франке Кессье и об Андреасе Кристенсене.

Отмечается, что если защитник не согласится на понижение зарплаты, то каталонцы могут задействовать «четвёртый экономический рычаг», который предполагает продажу большего количества телеправ и активный выход компании Barça Studios на фондовый рынок.

В летнее трансферное окно польский форвард перешёл в «Барселону» из «Баварии».

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отказывается покидать клуб, пока не будет решён вопрос с долгом по зарплате.

 

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