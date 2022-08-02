Sport.es: де Йонг не хочет уходить из «Барселоны», пока клуб не решит вопрос с долгом по зарплате

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отказывается покидать клуб, пока не будет решён вопрос с долгом по зарплате.

Каталонский клуб не выплатил футболисту зарплату и премию. Из-за этого нидерландец отказывается переходить в другую команду, сообщает Sport.es

Долг «Барселоны» по бонусам перед 25-летним футболистом составляет €4 млн.

Де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году. В сезоне-2021/22 нидерландский полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах.

Ранее сообщалось, что де Йонг считает трансфер из «Барселоны» в МЮ шагом назад.