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Sport.es: де Йонг не хочет уходить из «Барселоны», пока клуб не решит вопрос с долгом по зарплате

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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отказывается покидать клуб, пока не будет решён вопрос с долгом по зарплате.
Sport.es: де Йонг не хочет уходить из «Барселоны», пока клуб не решит вопрос с долгом по зарплате
  • AP
  • © Jose Breton

Каталонский клуб не выплатил футболисту зарплату и премию. Из-за этого нидерландец отказывается переходить в другую команду, сообщает Sport.es

Долг «Барселоны» по бонусам перед 25-летним футболистом составляет €4 млн.

Де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году. В сезоне-2021/22 нидерландский полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах.

Ранее сообщалось, что де Йонг считает трансфер из «Барселоны» в МЮ шагом назад.

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