военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гомельский ответил, может ли история с Грайнер напугать играющих в России баскетболистов из США

Короткая ссылка
Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что история с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, приговорённой к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, может напугать некоторых её соотечественников, выступающих в России.
Гомельский ответил, может ли история с Грайнер напугать играющих в России баскетболистов из США
  • Gettyimages.ru

«Что касается американских игроков, оставшихся в России, то глупых и неграмотных эта история может напугать, а тех, кто умеет читать, не должна», — сказал Гомельский ТАСС.

По его словам, в своё время он внимательно изучал Уголовный кодекс и видел статью, которая описывает совершённое Грайнер преступление. Поэтому Гомельский признался, что приговор суда его не удивил.

Грайнер известна по выступлениям за американский «Финикс Меркури», китайские «Чжецзян Фар Ист» и «Бэйцзин Грейт Уолл», а также за российский УГМК. В составе сборной США Бриттни дважды становилась олимпийской чемпионкой.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее комиссионеры НБА и женской НБА Адам Сильвер и Кэти Энгельберт высказались о приговоре американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить