Гомельский ответил, может ли история с Грайнер напугать играющих в России баскетболистов из США

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что история с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, приговорённой к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, может напугать некоторых её соотечественников, выступающих в России.

«Что касается американских игроков, оставшихся в России, то глупых и неграмотных эта история может напугать, а тех, кто умеет читать, не должна», — сказал Гомельский ТАСС.

По его словам, в своё время он внимательно изучал Уголовный кодекс и видел статью, которая описывает совершённое Грайнер преступление. Поэтому Гомельский признался, что приговор суда его не удивил.

Грайнер известна по выступлениям за американский «Финикс Меркури», китайские «Чжецзян Фар Ист» и «Бэйцзин Грейт Уолл», а также за российский УГМК. В составе сборной США Бриттни дважды становилась олимпийской чемпионкой.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее комиссионеры НБА и женской НБА Адам Сильвер и Кэти Энгельберт высказались о приговоре американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков.