Гомельский ответил, может ли история с Грайнер напугать играющих в России баскетболистов из США
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«Что касается американских игроков, оставшихся в России, то глупых и неграмотных эта история может напугать, а тех, кто умеет читать, не должна», — сказал Гомельский ТАСС.
По его словам, в своё время он внимательно изучал Уголовный кодекс и видел статью, которая описывает совершённое Грайнер преступление. Поэтому Гомельский признался, что приговор суда его не удивил.
Грайнер известна по выступлениям за американский «Финикс Меркури», китайские «Чжецзян Фар Ист» и «Бэйцзин Грейт Уолл», а также за российский УГМК. В составе сборной США Бриттни дважды становилась олимпийской чемпионкой.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Ранее комиссионеры НБА и женской НБА Адам Сильвер и Кэти Энгельберт высказались о приговоре американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков.