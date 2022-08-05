В НБА и WNBA выступили с совместным заявлением по поводу Грайнер

Комиссионеры НБА и женской НБА (WNBA) Адам Сильвер и Кэти Энгельберт высказались о приговоре американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков.

«Вердикт и приговор являются необоснованными, но не неожиданными. Мы считаем, что Грайнер задержана по ошибке. Приверженность WNBA и НБА к её возвращению в США непоколебима. Мы надеемся, что близки к завершению этого процесса», — говорится в заявлении.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее Владимир Гомельский посоветовал критикам приговора Грайнер почитать Уголовный кодекс.