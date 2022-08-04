Тихонов считает, что приговор Грайнер может послужить обмену заключёнными

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о приговоре американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков.

«Я бы наказал ещё суровее. Её ведь обвиняют в контрабанде, значит, она везла их не для себя. Учитывая отношения, что у нас сложились с США, не думаю, что приговор удастся обжаловать. Может быть, за этим будут подразумеваться какие-то обмены», — цитирует Тихонова «Газета.Ru».

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее сообщалось, что Грайнер подаст апелляцию на приговор Химкинского суда.