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Тихонов считает, что приговор Грайнер может послужить обмену заключёнными

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о приговоре американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков.
Тихонов считает, что приговор Грайнер может послужить обмену заключёнными
  • AP

«Я бы наказал ещё суровее. Её ведь обвиняют в контрабанде, значит, она везла их не для себя. Учитывая отношения, что у нас сложились с США, не думаю, что приговор удастся обжаловать. Может быть, за этим будут подразумеваться какие-то обмены», — цитирует Тихонова «Газета.Ru».

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее сообщалось, что Грайнер подаст апелляцию на приговор Химкинского суда.

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