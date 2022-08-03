Главный тренер «Аталанты» заблокировал трансфер Миранчука

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси сообщил, что полузащитник Алексей Миранчук не перейдёт в летнее трансферное окно в «Торино».

«Мы вели переговоры с «Торино», однако после долгого разговора Гасперини попросил нас оставить Миранчука. Сделка остановлена», — цитирует Перкасси Corriere dello Sport.

Клубы договаривались об аренде Миранчука на сезон с правом выкупа. В его услугах был лично заинтересован главный тренер команды из Турина Иван Юрич.

26-летний россиянин оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее стала известна причина, по которой затягивается переход Миранчука в «Торино».