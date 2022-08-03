Главный тренер «Аталанты» заблокировал трансфер Миранчука
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«Мы вели переговоры с «Торино», однако после долгого разговора Гасперини попросил нас оставить Миранчука. Сделка остановлена», — цитирует Перкасси Corriere dello Sport.
Клубы договаривались об аренде Миранчука на сезон с правом выкупа. В его услугах был лично заинтересован главный тренер команды из Турина Иван Юрич.
26-летний россиянин оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее стала известна причина, по которой затягивается переход Миранчука в «Торино».