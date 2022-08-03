Стала известна причина, по которой затягивается переход Миранчука в «Торино»

Стала известна причина, по которой затягивается переход российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

По информации Sport24, стороны не могут договориться о сумме, которая будет прописана в пункте о возможном выкупе Миранчука.

26-летний россиянин оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что медобследование Миранчука в «Торино» отложено из-за «Аталанты».