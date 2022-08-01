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Источник: медобследование Миранчука в «Торино» отложено из-за «Аталанты»

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Медобследование российского хавбека Алексея Миранчука для трансфера в «Торино», которое должно было пройти 1 августа, отложено.
Источник: медобследование Миранчука в «Торино» отложено из-за «Аталанты»
  • Legion-Media

Туринский клуб ожидает от «Аталанты» окончательного согласия на трансфер, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в €10 млн.

Россиянин оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил, что Миранчук проведёт сезон-2022/23 в клубе из Турина.

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