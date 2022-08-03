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Президент «Наполи» заявил, что не хочет подписывать африканских футболистов

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Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал, почему решил не подписывать игроков из Африки.
Президент «Наполи» заявил, что не хочет подписывать африканских футболистов
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Я попросил не предлагать мне игроков из Африки. Они постоянно находятся в разъездах в разгар сезона. Мы — идиоты, которые платят зарплату футболистам, постоянно находящимся вне клуба», — приводит слова де Лаурентиса Football Italia.

Он также заявил, что хорошо относится к игрокам из Африки, однако им необходимо подписывать договор, который исключит их участие за свои сборные в Кубке африканских наций и отборочных матчах.

На данный момент в составе «Наполи» выступают нигериец Виктор Осимхен и камерунец Андре Замбо-Ангисса.

В сезоне-2021/22 неаполитанцы завоевали бронзовые медали чемпионата Италии. Победителем Серии А стал «Милан».

Ранее сообщалось, что Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предложил «Наполи» арендовать футболиста.

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