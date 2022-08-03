Президент «Наполи» заявил, что не хочет подписывать африканских футболистов
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Я попросил не предлагать мне игроков из Африки. Они постоянно находятся в разъездах в разгар сезона. Мы — идиоты, которые платят зарплату футболистам, постоянно находящимся вне клуба», — приводит слова де Лаурентиса Football Italia.
Он также заявил, что хорошо относится к игрокам из Африки, однако им необходимо подписывать договор, который исключит их участие за свои сборные в Кубке африканских наций и отборочных матчах.
На данный момент в составе «Наполи» выступают нигериец Виктор Осимхен и камерунец Андре Замбо-Ангисса.
В сезоне-2021/22 неаполитанцы завоевали бронзовые медали чемпионата Италии. Победителем Серии А стал «Милан».
Ранее сообщалось, что Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предложил «Наполи» арендовать футболиста.