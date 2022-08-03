Президент «Наполи» заявил, что не хочет подписывать африканских футболистов

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал, почему решил не подписывать игроков из Африки.

«Я попросил не предлагать мне игроков из Африки. Они постоянно находятся в разъездах в разгар сезона. Мы — идиоты, которые платят зарплату футболистам, постоянно находящимся вне клуба», — приводит слова де Лаурентиса Football Italia.

Он также заявил, что хорошо относится к игрокам из Африки, однако им необходимо подписывать договор, который исключит их участие за свои сборные в Кубке африканских наций и отборочных матчах.

На данный момент в составе «Наполи» выступают нигериец Виктор Осимхен и камерунец Андре Замбо-Ангисса.

В сезоне-2021/22 неаполитанцы завоевали бронзовые медали чемпионата Италии. Победителем Серии А стал «Милан».

Ранее сообщалось, что Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предложил «Наполи» арендовать футболиста.