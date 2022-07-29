Источник: агент Роналду предложил «Наполи» взять футболиста в аренду
- AFP
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Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на AS, неаполитанский клуб не выступил против перехода португальского футболиста, однако из-за проблем с финансами «Наполи» не может рассчитывать на крупные трансферы.
29 июля агент 37-летнего футболиста провёл переговоры со «Спортингом» по поводу перехода Роналду.
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Ранее Роналду прокомментировал новость о своём уходе из клуба.