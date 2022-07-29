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Источник: агент Роналду предложил «Наполи» взять футболиста в аренду

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Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предложил «Наполи» арендовать футболиста.
Источник: агент Роналду предложил «Наполи» взять футболиста в аренду
  • AFP
  • © PAUL ELLIS / AFP

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на AS, неаполитанский клуб не выступил против перехода португальского футболиста, однако из-за проблем с финансами «Наполи» не может рассчитывать на крупные трансферы.

29 июля агент 37-летнего футболиста провёл переговоры со «Спортингом» по поводу перехода Роналду.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду прокомментировал новость о своём уходе из клуба.

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