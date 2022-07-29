Источник: агент Роналду предложил «Наполи» взять футболиста в аренду

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предложил «Наполи» арендовать футболиста.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на AS, неаполитанский клуб не выступил против перехода португальского футболиста, однако из-за проблем с финансами «Наполи» не может рассчитывать на крупные трансферы.

29 июля агент 37-летнего футболиста провёл переговоры со «Спортингом» по поводу перехода Роналду.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду прокомментировал новость о своём уходе из клуба.