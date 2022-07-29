Роналду отреагировал на информацию о своём уходе из «Манчестер Юнайтед»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал новость о своём уходе из клуба.
Роналду отреагировал на информацию о своём уходе из «Манчестер Юнайтед»
  • AFP
  • © LINDSEY PARNABY

«Ни дня не проходит, чтобы вы не говорили обо мне. В противном случае средства массовой информации не будут зарабатывать деньги. Если вы врёте, то не сможете получить внимание людей. Продолжайте в том же духе, и однажды вы что-нибудь да напишете правильно», — написал Роналду в своей социальной сети.

СМИ сообщали, что агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом».

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду сказал «Манчестер Юнайтед», что хочет расторгнуть контракт.

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