The Athletic: агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, провёл переговоры со «Спортингом» по поводу трансфера футболиста.

Как сообщает The Athletic, наставник португальского клуба Рубен Аморим сомневается в возможности подписания 37-летнего футболиста, потому что могут возникнуть финансовые проблемы при затратах на зарплату Роналду и футболист неизбежно внесёт изменения в игровую модель команды.

Однако отмечается, что трансфер является привлекательным для «Спортинга» с коммерческой и маркетинговой точки зрения.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее болельщики «Атлетико» выступили против перехода Роналду в мадридский клуб.