The Athletic: агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом»
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Как сообщает The Athletic, наставник португальского клуба Рубен Аморим сомневается в возможности подписания 37-летнего футболиста, потому что могут возникнуть финансовые проблемы при затратах на зарплату Роналду и футболист неизбежно внесёт изменения в игровую модель команды.
Однако отмечается, что трансфер является привлекательным для «Спортинга» с коммерческой и маркетинговой точки зрения.
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Ранее болельщики «Атлетико» выступили против перехода Роналду в мадридский клуб.