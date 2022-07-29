The Athletic: агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом»

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Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, провёл переговоры со «Спортингом» по поводу трансфера футболиста.
The Athletic: агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Athletic, наставник португальского клуба Рубен Аморим сомневается в возможности подписания 37-летнего футболиста, потому что могут возникнуть финансовые проблемы при затратах на зарплату Роналду и футболист неизбежно внесёт изменения в игровую модель команды.

Однако отмечается, что трансфер является привлекательным для «Спортинга» с коммерческой и маркетинговой точки зрения.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее болельщики «Атлетико» выступили против перехода Роналду в мадридский клуб.

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