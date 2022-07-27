Фанаты «Атлетико» выступили против перехода Роналду в мадридский клуб

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Болельщики «Атлетико» выступили с заявлением по поводу возможного перехода нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб.
Фанаты «Атлетико» выступили против перехода Роналду в мадридский клуб
  • Gettyimages.ru

Как сообщается в заявлении объединения фанатов «Атлетико» в Twitter, болельщики выражают абсолютное неприятие возможного подписания контракта с ним, потому что Роналду представляет собой противоположность ценностям, которые являются отличительными чертами «Атлетико».

Отмечается, что фанаты просят клуб отказаться от идеи подписания контракта с португальским футболистом.

26 июля президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что переход 37-летнего игрока в клуб практически невозможен.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее Жорже Мендеш, агент Роналду, провёл переговоры с «Манчестер Юнайтед».

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