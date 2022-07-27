Агент Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» отдать форварда в аренду
Мендеш настаивает, чтобы клуб продлил соглашение с португальцем, а затем 37-летний игрок был бы отдан в аренду в другой клуб, сообщает COPE.
Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Ранее президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию об интересе мадридского клуба к Роналду.