Президент «Атлетико» заявил, что переход Роналду в клуб практически невозможен

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию об интересе мадридского клуба к форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Не знаю, кто придумал эту историю с переходом Роналду в «Атлетико». Это определённо неправда. Вариант с переходом в «Атлетико» для него практически невозможен», — приводит слова Сересо COPE.

Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что болельщики «Атлетико» выступили против перехода Роналду.