Mirror: болельщики «Атлетико» выступили против перехода Роналду

Болельщики «Атлетико» выступили против перехода нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Болельщики мадридского клуба запустили в Twitter хештег #ContraCR7. Таким образом фанаты выражают своё недовольство возможным подписанием Роналду и хотят повлиять на решение клуба, сообщает Mirror.

Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласен отдать Роналду в аренду.