Daily Mail: Роналду сообщил «Манчестер Юнайтед», что хочет расторгнуть контракт
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Как сообщает Daily Mail, португалец высказался о намерении разорвать контракт. Он хочет найти себе команду, которая в новом сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.
При этом МЮ не готов отпустить игрока.
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Ранее фанаты «Атлетико» выступили против перехода Роналду в мадридский клуб.