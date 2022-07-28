Daily Mail: Роналду сообщил «Манчестер Юнайтед», что хочет расторгнуть контракт 

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал руководству английского клуба о желании уйти из команды.

Как сообщает Daily Mail, португалец высказался о намерении разорвать контракт. Он хочет найти себе команду, которая в новом сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.

При этом МЮ не готов отпустить игрока.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее фанаты «Атлетико» выступили против перехода Роналду в мадридский клуб.