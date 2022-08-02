В Alpine узнали о переходе Алонсо в Aston Martin только из пресс-релиза

Руководитель Alpine Отмар Сафнауэр рассказал, что узнал о переходе двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в Aston Martin только из пресс-релиза английской команды.

«Первым подтверждением для меня стал пресс-релиз. Я спрашивал Алонсо о нашем контракте до этого, но он заверил меня, что ничего не подписывал с другими командами, и сказал, что адвокат свяжется с нами через пару дней. После объявления мы не говорили, он сейчас где-то на островах», — приводит слова Сафнауэра Motorsport.

Руководитель команды также заявил, что слышал о заинтересованности Aston Martin в услугах Алонсо, однако был уверен, что в этом нет ничего страшного. По его словам, в команде предлагали испанцу контракт по схеме «1 + 1», однако 41-летний гонщик хотел как минимум «2 + 1».

СМИ сообщали, что контракт Алонсо с Aston Martin подписан на три года по схеме «1 + 1 + 1» с зарплатой $20 млн за сезон.

28 июля сообщалось, что Феттель завершит карьеру в «Формуле-1» по окончании сезона-2022. 1 августа стало известно, что его место в Aston Martin начиная с сезона-2023 займёт Алонсо.

Ранее сообщалось, что Алонсо сменит уходящего из «Формулы-1» Себастьяна Феттеля в Aston Martin.