военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Alpine узнали о переходе Алонсо в Aston Martin только из пресс-релиза

Короткая ссылка
Руководитель Alpine Отмар Сафнауэр рассказал, что узнал о переходе двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в Aston Martin только из пресс-релиза английской команды.
В Alpine узнали о переходе Алонсо в Aston Martin только из пресс-релиза
  • AP
  • © Anna Szilagyi

«Первым подтверждением для меня стал пресс-релиз. Я спрашивал Алонсо о нашем контракте до этого, но он заверил меня, что ничего не подписывал с другими командами, и сказал, что адвокат свяжется с нами через пару дней. После объявления мы не говорили, он сейчас где-то на островах», — приводит слова Сафнауэра Motorsport.

Руководитель команды также заявил, что слышал о заинтересованности Aston Martin в услугах Алонсо, однако был уверен, что в этом нет ничего страшного. По его словам, в команде предлагали испанцу контракт по схеме «1 + 1», однако 41-летний гонщик хотел как минимум «2 + 1».

СМИ сообщали, что контракт Алонсо с Aston Martin подписан на три года по схеме «1 + 1 + 1» с зарплатой $20 млн за сезон.

28 июля сообщалось, что Феттель завершит карьеру в «Формуле-1» по окончании сезона-2022. 1 августа стало известно, что его место в Aston Martin начиная с сезона-2023 займёт Алонсо.

Ранее сообщалось, что Алонсо сменит уходящего из «Формулы-1» Себастьяна Феттеля в Aston Martin.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить