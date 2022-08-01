военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Алонсо сменит Феттеля в «Астон Мартин»

Короткая ссылка
Фернандо Алонсо сменит уходящего из «Формулы-1» Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин».
Алонсо сменит Феттеля в «Астон Мартин»
  • AP

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Соглашение спортсмена с «Астон Мартин» вступит в силу с сезона-2023.

Алонсо является двукратным чемпионом мира «Формулы-1». В сезоне-2022 он выступает за «Альпин».

28 июля сообщалось, что Феттель завершит карьеру в «Формуле-1» по окончании сезона-2022.

Ближайший этап состоится в Бельгии на автодроме «Спа-Франкоршам». Гран-при пройдёт с 26 по 28 августа.

Ранее четырёхкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1», пилот команды Aston Martin Себастьян Феттель рассказал, кого хотел бы видеть своим преемником в Aston Martin.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить