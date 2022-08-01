Алонсо сменит Феттеля в «Астон Мартин»
- AP
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Соглашение спортсмена с «Астон Мартин» вступит в силу с сезона-2023.
Алонсо является двукратным чемпионом мира «Формулы-1». В сезоне-2022 он выступает за «Альпин».
28 июля сообщалось, что Феттель завершит карьеру в «Формуле-1» по окончании сезона-2022.
Ближайший этап состоится в Бельгии на автодроме «Спа-Франкоршам». Гран-при пройдёт с 26 по 28 августа.
Ранее четырёхкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1», пилот команды Aston Martin Себастьян Феттель рассказал, кого хотел бы видеть своим преемником в Aston Martin.