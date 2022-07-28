Феттель завершит карьеру в «Формуле-1» по окончании сезона-2022

Четырёхкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» и пилот команды Aston Martin Себастьян Феттель объявил об уходе из королевы автоспорта по окончании сезона-2022.

Об этом немец сообщил в своих социальных сетях.

Феттель дебютировал в «Формуле-1» в 2007-м на Гран-при США, заменив поляка Роберта Кубицу в BMW Sauber, а позже по ходу сезона присоединился к Toro Rosso, заняв место американца Скотта Спида.

В 2009 году немец присоединился к Red Bull, вместе с которым стал четырёхкратным чемпионом мира. С 2015-го по 2020-й Феттель выступал за Ferrari, а с сезона-2021 защищал цвета Aston Martin.

До конца сезона-2022 остаётся десять этапов, на этот момент Феттель провёл в «Формуле-1» 289 Гран-при, одержал 53 победы и взял 122 подиума, набрав 3076 очков.

Ближайший этап пройдёт в Венгрии на трассе «Хунгароринг». Гран-при пройдёт с 29 по 31 июля.

Ранее сообщалось, что бывший гонщик «Формулы-1» россиянин Даниил Квят подтвердил своё участие в Кубке NASCAR в Индианаполисе 31 июля.