Агент Джикии сообщил о состоянии здоровья футболиста перед матчем с «Уралом»

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о восстановлении игрока после повреждения.

«Восстановление Георгия идёт по плану, всё хорошо. Он успешно проходит курс реабилитации под наблюдением врачей. Уже есть положительная динамика, всё под контролем. Сыграет ли он в матче с «Уралом»? Об этом пока говорить преждевременно. Будет ясно ближе к делу», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

29-летний защитник получил травму и был вынужден покинуть поле по ходу второго тайма матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Игра, проходившая на домашнем стадионе «быков», закончилась со счётом 1:4 в пользу гостей.

31 июля защитник пропустил домашнюю игру третьего тура с «Оренбургом».

Матч «Урал» — «Спартак» состоится 6 августа в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 20:00 мск.

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слухи об изменениях в руководстве клуба.