Зеленов: Федун останется председателем совета директоров «Спартака»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что Леонид Федун останется председателем совета директоров московского клуба.

«Леонид Арнольдович остаётся председателем совета директоров. Сейчас «Спартаком» руководит Федун, генеральный директор Евгений Мележиков. Остальных членов совета директоров вы можете посмотреть на сайте», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Федун не будет председательствовать в новом совете директоров «Спартака».

Федун является владельцем московского клуба с 2004 года. За это время красно-белые выиграли чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ), Кубок и Суперкубок России.

Напомним, что Федун лишился возможности лично формировать состав совета директоров «Спартака» — этим занялся ЛУКОЙЛ.

Ранее Федун отказался комментировать слухи об уходе с поста руководителя «Спартака».