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Зеленов: Федун останется председателем совета директоров «Спартака»

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что Леонид Федун останется председателем совета директоров московского клуба.
Зеленов: Федун останется председателем совета директоров «Спартака»
  • РИА Новости

«Леонид Арнольдович остаётся председателем совета директоров. Сейчас «Спартаком» руководит Федун, генеральный директор Евгений Мележиков. Остальных членов совета директоров вы можете посмотреть на сайте», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Федун не будет председательствовать в новом совете директоров «Спартака».

Федун является владельцем московского клуба с 2004 года. За это время красно-белые выиграли чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ), Кубок и Суперкубок России.

Напомним, что Федун лишился возможности лично формировать состав совета директоров «Спартака» — этим занялся ЛУКОЙЛ.

Ранее Федун отказался комментировать слухи об уходе с поста руководителя «Спартака».

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