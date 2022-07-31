Зеленов: Федун останется председателем совета директоров «Спартака»
- РИА Новости
«Леонид Арнольдович остаётся председателем совета директоров. Сейчас «Спартаком» руководит Федун, генеральный директор Евгений Мележиков. Остальных членов совета директоров вы можете посмотреть на сайте», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что Федун не будет председательствовать в новом совете директоров «Спартака».
Федун является владельцем московского клуба с 2004 года. За это время красно-белые выиграли чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ), Кубок и Суперкубок России.
Напомним, что Федун лишился возможности лично формировать состав совета директоров «Спартака» — этим занялся ЛУКОЙЛ.
Ранее Федун отказался комментировать слухи об уходе с поста руководителя «Спартака».