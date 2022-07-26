Федун отказался комментировать слухи об уходе с поста руководителя «Спартака»
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«Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», — приводит слова Федуна РБК.
Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За это время красно-белые выиграли Российскую премьер-лигу (РПЛ), Кубок и Суперкубок России.
Напомним, что Федун лишился возможности лично формировать состав совета директоров «Спартака» — этим занялся ЛУКОЙЛ.
Также сообщалось, что Федун покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа.
Ранее сообщалось, что Федун не будет председательствовать в новом совете директоров «Спартака».