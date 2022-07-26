Федун отказался комментировать слухи об уходе с поста руководителя «Спартака»

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Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на информацию об уходе с поста председателя совета директоров московского клуба.
Федун отказался комментировать слухи об уходе с поста руководителя «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», — приводит слова Федуна РБК.

Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За это время красно-белые выиграли Российскую премьер-лигу (РПЛ), Кубок и Суперкубок России.

Напомним, что Федун лишился возможности лично формировать состав совета директоров «Спартака» — этим занялся ЛУКОЙЛ.

Также сообщалось, что Федун покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа.

Ранее сообщалось, что Федун не будет председательствовать в новом совете директоров «Спартака».

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