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Александр Емельяненко анонсировал заявление по поводу возможного завершения карьеры

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал важное объявление по поводу своей карьеры.
Александр Емельяненко анонсировал заявление по поводу возможного завершения карьеры
  • РИА Новости

«В Интернете появилась информация, что я завершаю карьеру. Завтра на своём YouTube-канале я расскажу вам всё об этом подробно», — написал спортсмен в своём Telegram-канале.

Следующий поединок Емельяненко проведёт с Вячеславом Дациком в рамках турнира на Hardcore Boxing в сентябре.

Последний поединок боец провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл к ничьей.

Ранее врач Емельяненко рассказал, что на данный момент состояние Александра потрясающее.

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