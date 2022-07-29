Ничушкин назвал большим разочарованием провал сборной России по хоккею на Олимпиаде в Сочи

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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вспомнил выступление сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи.
Ничушкин назвал большим разочарованием провал сборной России по хоккею на Олимпиаде в Сочи
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Домашняя Олимпиада, большие ожидания от болельщиков, президент приезжает с наставлением перед турниром — и вылет в четвертьфинале. Это самое большое разочарование в моей жизни. Нам не удалось стать единой командой», — цитирует Ничушкина «Спорт-Экспресс».

По его словам, он воспринял ту неудачу очень близко к сердцу. Он также отметил, что от него мало что зависело из-за роли в команде.

Напомним, что на Играх-2014 российская сборная проиграла Финляндии в четвертьфинале со счётом 1:3.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о новом контракте Ничушкина с «Колорадо Эвеланш».

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