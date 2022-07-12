Фетисов назвал новое соглашение Ничушкина с «Колорадо» признаком доверия со стороны клуба

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о новом контракте хоккеиста Валерия Ничушкина с «Колорадо Эвеланш».

«Это можно назвать признаком доверия клуба к хоккеисту — принятая форма определения качества игрока на долгий период времени. Теперь Валера может спокойно готовиться к каждому сезону, каждой игре, каждому выходу на лёд. Его статус определился на ближайшие восемь лет», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Соглашение россиянина рассчитано на восемь лет с общей суммой $49 млн. Отмечается, что кэпхит составляет $6,1 млн.

Напомним, что Ничушкин в составе «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли — 2022. В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.

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