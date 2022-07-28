Врач «Локомотива» рассказал о состоянии Жемалетдинова после операции

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный высказался о ходе восстановления полузащитника команды Рифата Жемалетдинова.

«Прогноз пока давать рано, первые шесть недель с момента операции являются определяющими. В этот период формируется рубец, и форсировать реабилитацию нельзя. После этого периода пойдёт фаза укрепления мышечной силы и эластичности. Вот тогда можно будет говорить о точных прогнозах», — приводит слова Калюжного ТАСС.

Он также подчеркнул, что оценивает динамику восстановления положительно. По его словам, движение в суставе максимальное для данного периода после реабилитации.

24 июня футболист получил травму на тренировке команды в ходе предсезонных сборов.

В составе «Локомотива» Жемалетдинов провёл 117 матчей, забил 18 мячей и отдал 22 голевые передачи.

Ранее главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр заявил, что «Локомотиву» нечего терять в матче с «Зенитом».