Циннбауэр заявил, что «Локомотиву» нечего терять в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«В этой игре нам нечего терять. Понятно, что «Зенит» будет выступать первым номером, мы будем андердогами. В какой-то мере это раскрепостит нашу игру, придаст игрокам лёгкости. Это поможет воплотить в жизнь наш игровой план», — сказал Циннбауэр на пресс-конференции.

Он также заявил, что скоро в «Локомотиве» пройдёт тренировка вратарей, на которой тренерский штаб получит информацию о голкиперах. По его словам, у него уже есть соображения, кто сыграет в воротах в матче с «Зенитом».

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» 30 июля в 17:30.

Ранее Циннбауэр высказался о работе наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака.