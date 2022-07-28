Мендес: я пришёл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом и вырасти как игрок

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался о переходе в столичный клуб.

«Очень рад быть здесь и чувствую себя очень счастливым. Знаю, что за ЦСКА играл Марк Гонсалес, ставший здесь чемпионом. Я тоже пришёл к армейцам, чтобы стать чемпионом. Хочу произвести хорошее впечатление и вырасти как игрок», — цитирует Мендеса пресс-служба красно-синих.

22-летний чилиец провёл за «Унион» 122 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 15 результативных передач.

25 июля футболист провёл первую тренировку в составе столичного клуба.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал подписание столичным клубом Мендеса.