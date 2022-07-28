Ветеран ЦСКА Пономарёв отреагировал на подписание полузащитника Мендеса

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал подписание столичным клубом полузащитника Виктора Мендеса.
Ветеран ЦСКА Пономарёв отреагировал на подписание полузащитника Мендеса
  • globallookpress.com

«ЦСКА был необходим разрушитель в центр поля. Такими были Дзагоев и Ахметов. Они покинули армейский клуб — значит, им нужна замена. Отличная селекция! Именно такие игроки в центре поля очень важны для борьбы с «Зенитом» и остальными командами за чемпионство», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

По его словам, клубу нужно усиление позиции левого защитника и нападающего. Он также подчеркнул, что главный тренер армейцев Владимир Федотов уверенно взялся за дело в клубе.

22-летний чилиец провёл за «Унион» 122 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 15 результативных передач.

25 июля футболист провёл первую тренировку в составе столичного клуба.

Ранее «Партизан» объявил об уходе Зделара, который вёл переговоры с ЦСКА.

 

 

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