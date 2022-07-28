Fox: Неймар может получить пять лет тюрьмы по делу о мошенничестве при трансфере в «Барселону»

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Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве и коррупции при переходе в «Барселону» из бразильского «Сантоса».
Fox: Неймар может получить пять лет тюрьмы по делу о мошенничестве при трансфере в «Барселону»
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Обвиняемыми выступают Неймар, его родители и бывшие президенты каталонского клуба Хосеп Бартомеу и Сандро Роселью, сообщает Fox Sports. Судебный процесс начнётся 17 октября и продлится две недели.

Инвестиционный фонд DIS и прокуратура заявляют, что Неймар при трансфере в «Барселону» вместе со своим отцом заключил два фиктивных контракта с клубом. DIS утверждает, что фонд должен был получить 40% от суммы сделки Неймара с «Барселоной», однако получил гораздо меньше из-за того, что часть платы за трансфер была скрыта. В 2016-м компания назвала это нарушением свободной конкуренции на трансферном рынке.  

Прокуратура просит приговорить Неймара к двум годам тюремного заключения и выплате штрафа в размере €10 млн. DIS требует для форварда пять лет тюрьмы.

Напомним, что в 2017 году Неймар перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные €222 млн.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ пытались организовать переход Неймара в «Манчестер Сити».

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