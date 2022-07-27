Гендиректор «Зенита» Медведев: задолженности перед Лунёвым нет

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал высказывание голкипера Андрея Лунёва о задолженности по зарплате.

«Что касается самого заявления Андрея, к которому я относился, отношусь и буду относиться с симпатией, как к отличному футболисту и хорошему парню, то могу сказать одно — никаких задолженностей перед ним у нас нет. Именно такую позицию мы будем аргументированно обосновывать в палате по разрешению споров», — цитирует Медведева РИА Новости.

При этом гендиректор «Зенита» не стал комментировать юридическую сторону дела перед заседанием палаты по разрешению споров Российского футбольного союза. По его словам, из-за болезни одного из членов палаты заседание переносится.

«Мне кажется, что Андрей, к сожалению, действует под влиянием своего представителя, из-за которого, кстати, не состоялось продление контракта Лунёва с «Зенитом. За всю историю клуба не было ни одного случая неурегулированных отношений с игроками», — добавил Медведев.

Бывший голкипер «Зенита» 27 июля обратился к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру по вопросу невыплаты премиальных.

Лунёв выступал за «Зенит» с начала 2017 года. Летом 2021-го 30-летний вратарь перешёл в «Байер».

Ранее Антон Смирнов, агент Лунёва, сообщил, что «Зенит» не выплатил его клиенту премиальные.