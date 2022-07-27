Лунёв обратился к Миллеру по вопросу невыплаты премиальных

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Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунёв обратился к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру.
Лунёв обратился к Миллеру по вопросу невыплаты премиальных
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«В сезоне-2020/21 генеральный директор клуба Александр Медведев гарантировал всей команде выплату повышенных премиальных за победные матчи против «Спартака». Я выходил на поле в обеих играх и внёс вклад в победы над принципиальными соперниками. На сегодняшний день всем игрокам клуба повышенные премиальные были выплачены. Я стал исключением», — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Он заявил, что клуб отрицает это обещание, хотя все знают, что выплаты должны были быть произведены. По словам Лунёва, представители команды поставили условие, что выплатят игроку премиальные, только если он откажется от остальных финансовых претензий к «Зениту».

Лунёв выступал за «Зенит» с начала 2017 года. Летом 2021-го 30-летний вратарь перешёл в «Байер».

Ранее Антон Смирнов, агент Лунёва, сообщил, что «Зенит» не выплатил его клиенту премиальные.

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